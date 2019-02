La totale assenza di Amat sui social network

L’azienda municipalizzata con sede in Via Roccazzo è totalmente sparita dai social network.

Nell’era della comunicazione digitale, l’azienda dimostra di essere anni indietro nella comunicazione.

Basti pensare che l’ultimo post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook risale all’11 Novembre 2015, che coincide anche con l’ultimo tweet.

Ma perché Amat non ha più investito sui social?

La comunicazione dovrebbe essere una delle priorità dell’azienda di Via Roccazzo, invece sembra che preferisca non avere contatti e trincerarsi dietro l’unico centralino telefonico che spesso fornisce informazioni poco precise e vaghe, d’altronde non possiamo pretendere che un dipendente dietro una scrivania conosca ogni spostamento/ritardo/danneggiamento di ogni singolo autobus.

In realtà proprio i social, oltre che come valvola di sfogo, potrebbero essere utili per raccogliere segnalazioni e lamentele.

Autobus sporchi, autisti ritardatari, paline che forniscono informazioni errate.

Insomma ci sarebbe veramente tanta carne al fuoco.

E purtroppo nei prossimi mesi la situazione rimarrà la stessa in quanto non sono previsti fondi e finanziamenti per un semplice addetto alla comunicazione che dovrà quindi essere effettuata o da personale interno che avrebbe anche questa menzione o da personale esterno a titolo gratuito.

Ma è un’anormalità solo palermitana, o anche le altre aziende che svolgono trasporti pubblici in Italia hanno la stessa carenza?

Roma: a gestire la rete è ATAC, presente su tutti i social network fornisce comunicati e informazioni tramite Facebook, Twitter e app ufficiali

Milano: a gestire la rete è ATM, presente solo su twitter è molto attiva e si preoccupa di informare i suoi utenti anche con un app dedicata

Torino: a gestire è GTT, presente sui social e anche con un assistente in chat oltre che con un applicazione dedicata

E in Sicilia?

Catania: AMT ha un account Facebook che gestisce attivamente con comunicati, foto, video e informazioni varie. Permette tramite piattaforme terze di acquistare online sia i biglietti che gli abbonamenti

Messina: ATM non ha social network, ma ha un app dedicata oltre a servirsi di servizi terzi per l’acquisto di biglietti e soste.

Insomma anche le concorrenti isolane sono messe meglio di noi…

Che facciamo AMAT? Ci diamo una svegliata? O siamo costretti a recarci fisicamente nei punti vendita per avere info e chiarimenti?