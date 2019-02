Tagli ai finanziamenti, dimezzate le navette gratuite per il Centro Storico. VERGOGNA!

Palermo, 4 febbraio 2019 – Da oggi sarà sospeso il servizio navetta Free Express, che collega il parcheggio Basile con piazza Indipendenza. Ridimensionato invece a due bus su quattro il servizio navetta Free Centro storico (arancione), con itinerario all’interno della zona a traffico limitato (Ztl). L’azienda di trasporto pubblico è arrivata a questa decisione dopo la riduzione di oltre un milione di euro di risorse finanziarie comunali destinate ai servizi speciali di trasporto.

Il titolo già riassume tutto il nostro sdegno, tutto il nostro disappunto verso questo provvedimento. Che seppur temporaneo (badate bene, si parla di sospensione e non di disattivazione), rimane pur sempre un atto molto grave.

Attendiamo i prossimi sviluppi sulla vicenda. I trasporti in Sicilia non stanno attraversando un buon periodo con malumore generale delle tante aziende di trasporto. Complice anche il taglio del 30 per cento delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale, previsto nella finanziaria regionale.