La mappa navigabile degli incidenti a Palermo nel 2018 (a cura di OpenDataSicilia)

Grazie alla pubblicazione dei dataset in formato “open” da parte del Comune di Palermo e della Polizia Municipale, la comunità di Open Data Sicilia e in particolar modo Giovan Battista Vitrano, ha prodotto un’interessantissima mappa in cui vengono riportati attraverso areali e colori le zone maggiormente interessate da sinistri su strada.

Una visione globale e immediata del fenomeno, che può dare vita a mille riflessioni in merito alle criticità che andrebbero risolte per prevenire gli incidenti. Scrivete nei commenti le vostre riflessioni, soprattutto per quelle vie che percorrete più spesso.

Poter contribuire in maniera “qualitativa” al semplice dato è un contributo potenzialmente utile per coloro che dovranno affrontare questa tematica.

Visualizza a schermo intero

Incidenti rilevati dalla Polizia Municipale di Palermo

(tot. incidenti 3340)

Legenda codici:

F = Feriti – sinistro con lesioni a persone;

C = Cose – sinistro con solo danni a cose;

R = Riserva – sinistro con almeno una persona in prognosi riservata sulla vita (che se sciolta si trasforma in un normale incidente con feriti f se avviene il decesso in un mortale M);

M = Mortale – sinistro con almeno un deceduto.