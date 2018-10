AMAT | Linea 389: sospeso il prolungamento per Monreale

Abbiamo dato la notizia proprio Lunedì e con questo comunicato di Amat che riportiamo, la notizia viene confermata:

Si comunica che, a far data dal 1° novembre 2018, la linea 389 non effettuerà, fino ad eventuale nuova comunicazione, le corse in prolungamento per Monreale.

Il bus della linea in questione, proveniente da p.zza Indipendenza, eseguirà l’ultima fermata della corsa di andata in quella denominata Rocca-Calatafimi e, dopo avere eseguito la manovra di inversione a vuoto (come linea 309) all’intersezione tra la S.P. 69 e la S,S. 186 (bivio per Monreale), proseguirà il servizio fino al capolinea di p.zza Indipendenza.