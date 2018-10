Passante Ferroviario | Ritorna il treno per l’aeroporto Falcone e Borsellino

Dopo i test tecnici della nuova tratta iniziati il 10 agosto scorso e il via libera da parte dell’ANSF, finalmente dopo circa 3 anni di stop verrà riaperto al pubblico la tratta ferroviaria Palermo/Punta Raisi.

La notizia è finalmente ufficiale e domani mattina partirà il primo treno per l’aeroporto!

Ci auguriamo che il Comune di Palermo, il Parlamento Regionale e le aziende di AMAT e Trenitalia, lavorino per ottenere questo benedetto biglietto unico integrato fra le due aziende di trasporto pubblico, per incentivare gli scambi tra Tram/Bus e Treni, in modo tale da raggiungere l’obbiettivo stabilito anni fa e che vogliamo venga al più presto raggiunto.

Di seguito i dettagli della linea ferroviaria:

Le fermate lungo la tratta saranno le seguenti:

Ecco il comunicato stampa:

FS ITALIANE, PASSANTE PALERMO: DA DOMANI TORNA IL TRENO PER L’AEROPORTO DI PUNTA RAISI

dopo rilascio autorizzazione ANSF

lavori terminati a luglio 2018

attive anche le due nuove fermate La Malfa e Sferracavallo

61 corse al giorno tra Palermo Centrale e Punta Raisi, con treni Jazz e Minuetto

Palermo, 6 ottobre 2018

Sarà riattivato domani il collegamento ferroviario tra la stazione di Palermo Centrale e l’aeroporto “Falcone e Borsellino”.

Oggi, infatti, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ha rilasciato al Gruppo FS Italiane, tramite la controllata RFI, l’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS) per il Passante di Palermo. I lavori per il ripristino del collegamento ferroviario con Punta Raisi erano stati completati a fine luglio.

Domenica, il primo treno per l’aeroporto partirà alle 6.05 dalla stazione di Palermo Centrale; in senso inverso, l’ultima partenza da Punta Raisi è prevista alle 21.52. L’offerta commerciale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per l’aeroporto prevede nei giorni feriali 61 treni – effettuati con convogli Jazz e Minuetto – al giorno, con una cadenza di due treni/ora garantita da un servizio più veloce e uno che effettuerà tutte le fermate. Oltre al collegamento con l’aeroporto, infatti, l’apertura del Passante tornerà a offrire ai pendolari palermitani un comodo e apprezzato collegamento metropolitano. Info sulle fermate su trenitalia.com.

Da domani, assieme ai treni, saranno anche disponibili le due nuove fermate di La Malfa e Sferracavallo.