Rinasce il cinema Tiffany. Cityplex Tiffany il multisala da 500 posti

L’ex quartiere d’oro dei cinema, quello che va da via Terrasanta a via Piemonte, riacquista uno dei suoi cinema.

Chiuso il Fiamma, trasformato in teatro il Jolly, utilizzato solo come sala da concerti il Golden, la riapertura del Tiffany va a rinforzare un’offerta che negli ultimi sei anni era basata solo su Gaudium, Lux e Ariston.

Gestito a lungo dall’ex presidente della Provincia Ernesto Di Fresco, il Tiffany è poi passato nelle mani del gruppo Siviglia. Nel 2011 la crisi con un calo del 33 per cento degli incassi. Lontani i tempi di gloria al botteghino con i circa quattro mesi filati di programmazione di “Titanic”, con tutti i suoi record di incassi.

Il vecchio cinema Tiffany fu inaugurato nel 1967 e fu pioniere tra le nuove sale di prima visione che si spingevano nelle zone residenziali della città. Oggi ha deciso di rinascere, diventando Cityplex Tiffany e adeguandosi agli standard tecnologici moderni.

Quattro le sale che rivisitano elegantemente lo stile retrò degli anni Settanta, per un totale di 500 poltrone che permettono il massimo comfort allo spettatore che potrà reclinare lo schienale e regolare la seduta a proprio piacimento.

Ogni sala è dotata di un sistema di proiezione in 4K per offrire una qualità superiore dell’immagine, in particolare la tre con il suo box di proiezione, progettato dalla Città delle Arti e delle Scienze dell’università di Valencia, che non ha bisogno di alcuna cabina che lo contenga e può essere governato a distanza.

La sala numero quattro, invece, è dotata del sistema Dolby Atmos, che garantisce un drastico aumento della percezione extrasensoriale.

Per il Primo maggio, il ventaglio delle scelte è più ampio con “Avengers”, “Loro 1″, “A Beautiful day” e “Game night”. L’ultima proiezione è alle 22,40.

Foto di Repubblica Palermo:

