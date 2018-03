Il mistero degli impianti chiusi a Piano Battaglia nonostante la neve a palate: il parere di un esperto

Piove ininterrottamente a Palermo da almeno 48 ore, nevica (e di brutto) a Piano Battaglia. Dopo la recente parentesi “calda” dell’inverno, in questi giorni la stagione fredda è tornata a farsi sentire prepotentemente.

Proprio la località montana sulle Madonie è bruscamente passata da un panorama quasi primaverile al più degno scenario scandinavo, con decine di centimetri di neve accumulati nelle ultime ore. Mentre sciatori e sportivi già organizzavano sacche e strumentazione del caso per un weekend di sci e snowboard, arriva come un fulmine a ciel sereno il post della Piano Battaglia Srl, società che gestisce gli impianti di risalita lungo le piste, a smontare i piani di tanti potenziali clienti.

Una presa di posizione da parte della società che ha scatenato l’ira dei tanti appassionati e vacanzieri, non di meno di tutti coloro che hanno attivato degli abbonamenti agli impianti per l’intera stagione invernale. L’oggetto della critica è principalmente rivolta alla previsione dello scirocco che, a loro dire, renderebbe vana l’apertura delle piste per soli due giorni. Si parla anche di sicurezza, di qualità della neve non idonea ad essere battuta per consentire l’attività sportiva. In realtà sui principali siti di metereologia non c’è traccia di scirocco, bensì la prospettiva del weekend vede le Madonie alte sommerse da precipitazioni nevose.

Insomma, una scelta da parte della Piano Battaglia Srl davvero inaspettata, che sembrerebbe dettata da altre motivazioni che non sono rese note. Proprio per suffragare questa nostra sensazione (che ovviamente rimane solo tale) abbiamo chiesto conferme al presidente dell’Associazione MeteoPalermo Onlus, gestore del sito MeteoPalermo.com e della webcam in loco, Nicola Sacco, sulla bontà delle previsioni per i prossimi giorni.

Queste le sue parole:

A Piano Battaglia al momento ci sono 60 cm di neve, anche se in zone esposte gli accumuli possono essere anche superiori. Parliamo del pianoro, sulle piste i cm potrebbero essere superiori essendo più alte. Tra la serata odierna e la notte prossima sono attese nuove nevicate e temperatura costantemente sotto lo zero (stanotte -4°C). Sabato avremo una sostanziale pausa precipitativa vista la maggiore variabilità e le schiarite ma Piano Battaglia potrebbe avere altre deboli nevicate di natura orografica. Dalla notte di domenica è atteso un nuovo intenso peggioramento e nuove abbondanti nevicate che seguiteranno per buona parte della giornata. Stando così le cose non sarebbe difficile lunedì attestarsi sul metro di neve. Le temperature poi almemo sino a mercoledì saranno sempre attorno lo zero o di poco superiori garantendo quindi una piena conservazione del manto nevoso.

Con queste prospettive rimane dunque inspiegabile la motivazione alla base di questa scelta che, inevitabilmente, penalizzerà tanti sportivi provenienti da mezza Sicilia. Ricordiamo infatti che Piano Battaglia rimane, insieme all’Etna, l’unica località siciliana a disporre di impianti per attività invernali.

Questo weekend potrebbe essere l’ultima occasione per organizzare un weekend “bianco”, visto l’approssimarsi della primavera e la chiusura stagionale degli impianti prevista in Aprile. Probabilmente Piano Battaglia vedrà nuova neve anche nelle prossime settimane ma i quantitativi degli accumuli potrebbero essere minori e non consentire l’apertura delle piste. Se così fosse, la stagione degli sciatori è già finita.

Rimaniamo a disposizione per eventuali repliche da parte della società che gestisce gli impianti.